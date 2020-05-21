21 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasman maçlarına odaklandı

Trabzonspor deplasman maçlarına odaklandı
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

'in ilk 26 haftasını 53 puanla zirvede tamamlayan 'da deplasman maçları ayrı bir öneme sahip. Ligde kalan 8 maçının 5'ini deplasmanda oynayacak olan bordo-mavililer, bu karşılaşmaları minimum kayıpla atlatmak istiyor.

ve Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda 'in başlaması için gerekli görüşmeler yapıldı. 5 Mayıs tarihinden bu yana hazırlıklarına 'nde devam eden , Süper Lig'in başlamasını bekliyor. Lig'de 53 puanla lider olan bordo-mavililer, özellikle deplasman maçlarında aldığı başarılı sonuçları sürdürmeyi hedefliyor.

8 maçın 5'i deplasmanda
Şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 8 maçın 5'ni deplasmanda 3 maçı ise evinde oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. 30 puan ile iç saha sıralamasında 3. sırada yer aldı. ekibi deplasmanda ise lider durumda. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor dış sahada topladığı 23 puan ile ilk sırada yer aldı.

Dış saha performansını sürdürmek istiyor
Trabzonspor, Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynayacağı 8 maçın 5'ni deplasmanda, 3'nü ise evinde oynayacak. Karadeniz ekibi Süper Lig'in başlamasıyla birlikte üst üste ve deplasmanlarına gidecek. Bu maçların ardından evinde Ankaragücü'nü konuk edecek olan bordo-mavililer daha sonra da ile 'da karşılaşacak. 4 maçın 3'ünü dış sahada oynayacak olan Trabzonspor, daha sonra ile evinde karşılaşıp ardından Denizlispor'a konuk olacak. Son iç saha maçında 'u ağırlayacak olan Hüseyin Çimşir'in ekibi, ligin son haftasında ise ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

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