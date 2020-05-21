21 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Messias arayı iyi değerlendirdi

Messias arayı iyi değerlendirdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Devre arasında Cruzeiro'dan transfer edilen corona virüsü sebebiyle lige verilen arada açıklarını kapattı. Tecrübeli stoper takım arkadaşlarının kondisyon seviyesini yakaladı.

Devre arasında Cruzeiro'dan transfer edilen corona virüsü sebebiyle lige verilen arada açıklarını kapattı. Tecrübeli stoper takım arkadaşlarının kondisyon seviyesini yakaladı. Sambacı kalan 8 haftada forma için rekabete hazır olduğunu belirtti. Kiralık geldiği 'da artık kendini göstermek istiyor.
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