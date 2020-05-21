21 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Bir gözü Ada’da

Bir gözü Ada’da
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

, 'dan Caleb Ekuban'ı, 'tan ise Alexander Sörloth'u almıştı. ve Daniel Sturridge'de Ada'dan gelmişlerdi. Özellikle Ekuban ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü İngiltere'ye çevirmesini sağladı.

, 'dan Caleb Ekuban'ı, 'tan ise Alexander Sörloth'u almıştı. ve Daniel Sturridge'de Ada'dan gelmişlerdi. Özellikle Ekuban ve Sörloth'un müthiş başarısı bordo- mavili kulübün bir gözünü İngiltere'ye çevirmesini sağladı. Karadeniz ekibinin oyuncu izleme komitesi, Remier Lig ve Championship takımlarında radara takılan isimleri takip ediyor.

EDDIE NEWTON FAKTÖRÜ
İngiltere'dE bir futbol okulu açmayı planlayan ve gelecek yıl için bu ülkeden oyuncu bakan Trabzonspor'un en büyük şansı Eddie Newton. 'den ayrılarak Hüseyin Çimşir'in ekibine katılan Newton'un güçlü bağlantıları sayesinde Karadeniz temsilcisi bu pazarda her geçen gün önemli bir yer ediniyor.

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