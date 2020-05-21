Hayalleri çifte kupa
Uğurcan ve Abdülkadir Ömür, Avrupa devlerinin hayallerini süslüyor. Ancak Fırtına’nın iki genç yıldızı transferlerini değil çifte kupayı düşlüyor.
Trabzonspor'un altyapısında yetişen Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür birçok Avrupa kulübünün gündeminde. Karadeniz ekibinin iki genç yıldızının isimleri her geçen gün farklı takımlarla anılıyor. Uğurcan'a Premier Lig devleri talip. Abdülkadir Ömür'e ise Fransa ve İspanya'dan teklifler var. Herkes bu dönemde "Akılları karışır mı?" endişesi yaşarken kalpleri bordo-mavi atan iki futbolcunun düşündükleri tek şey Trabzonspor'un sezonu çifte kupayla tamamlaması. Uğurcan da Abdülkadir de transfer söylentilerine kulaklarını tıkamış durumdalar. Uğurcan "Formayı sırtıma geçirdiğim günden beri tek bir hayalim var o da şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
ÖMÜR: TEBESSÜM OLUŞUYOR
Abdülkadir Ömür de Uğurcan Çakır'dan farklı değil. 20 yaşındaki genç futbolcu "Şampiyonluk kelimesini kullanırken bile yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi. Şimdi böyle bir hedefimiz varken, başka bir şey düşünmek istemiyorum" diyor.
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