20 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Corona virüsü test sonuçlarını belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

 Kulübü, futbolcu,  kulüp çalışanlarına dördüncü kez uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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