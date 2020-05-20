Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına dördüncü kez uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.



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