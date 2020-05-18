18 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Corona virüsü salgını sonrası 12 Haziran'da başlayacak ligler için sahaya inen , önderliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavililer, 'nde yönetiminde bir araya gelerek, basına ve taraftara kapalı akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Futbolcular kuvvet çalışması yaparak ayak tenisi oynadı.

Yunus Emre Sel: Kulüp lig oynanmazsa yerli ve yabancılarla indirim konusunda anlaştı




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