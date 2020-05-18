Uğurcan Çakır değer katıyor
Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor.
Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor. Uğurcan Çakır, 2015'de Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 9.5 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli kalecisi. Gerçek bonservis bedeli ise bunun en az 3 katı. Alexander Sörloth da Trabzonspor'a geldiğinde değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ikiye katladı.
LEICESTER TALİP
Uğurcan Çakır, Premier Lig kulüplerini peşinden koşturuyor. Liverpool, Newcastle United ve Tottenham'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de 23 yaşındaki eldiveni istiyor.
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