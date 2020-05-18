18 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır değer katıyor

Uğurcan Çakır değer katıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor.

Bordo-mavili formayı giyen futbolcuların piyasa değeri sürekli yükseliyor. Uğurcan Çakır, 2015'de Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şimdi belirlenen 9.5 milyon euro ile Türkiye'nin en değerli kalecisi. Gerçek bonservis bedeli ise bunun en az 3 katı. Alexander Sörloth da Trabzonspor'a geldiğinde değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ikiye katladı.

LEICESTER TALİP

Uğurcan Çakır, kulüplerini peşinden koşturuyor. Liverpool, Newcastle United ve Tottenham'ın ardından Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de 23 yaşındaki eldiveni istiyor.

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