Hedefimiz çifte zafer

Karadeniz ekibinin orta sahasındaki önemli ismi Abdulkadir Parmak hedeflerinin iki kupayı birden kazanmak olduğunu söyledi.

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Karadeniz ekibinin orta sahasındaki önemli ismi Abdulkadir Parmak hedeflerinin iki kupayı birden kazanmak olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Hepimiz sahada olmayı özledik. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kendimizi hazır tutmuştuk. Bunun karşılığını maçlarda almak istiyoruz. Sezonu iki kupayla tamamlamayı planlıyoruz" dedi