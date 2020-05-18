18 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

İdman başlıyor

İdman başlıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

çift idman yaparak sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda ara vermişti. 2 günlük izin sona erdi. Karadeniz ekibinin oyuncuları bugün yeniden tesislere gelerek antrenmanlara başlayacak.

çift idman yaparak sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda ara vermişti. 2 günlük izin sona erdi. Karadeniz ekibinin oyuncuları bugün yeniden tesislere gelerek antrenmanlara başlayacak.
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