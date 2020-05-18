Trabzonspor'dan Davidson operasyonu
Trabzonspor’un gündemine giren son isim Portekiz temsilcisinin 29 yaşındaki yıldızı oldu Kulübüyle 2022’ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Davidson için tüm şartlar zorlanacak.
Karadeniz temsilcisi bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim kariyerini Vitoria Guimaraes'te sürdüren Davidson oldu. Scout ekibinin radarına takılan, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de onay verdiği Brezilyalı kanat oyuncusu için Portekiz kulübüyle görüşmelerin başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Guimaraes ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonservis bedeli 2.8 milyon euro.
PROBLEM ÇÖZÜYOR
Bordo-mavili yönetim, Guimaraes'in belirlediği bu rakamı yüksek buluyor. Karadeniz temsilcisi bu sebeple Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Bugüne kadar yaptığı nokta atışı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Davidson, Guimaraes'te bu sezon ligde 19, kupada 5, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 36 mücadelede ağları 10 defa sarsarken, 11 de asist yaptı. Hücumda problem çözen yapısıyla Hüseyin Çimşir'in transferdeki gözdesi.
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