Gençler bir başka

Trabzonspor’da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor.

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Trabzonspor'da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor. Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Sefa Kınalı ve Atakan Gündüz A takımdaki antrenman performansları ile geleceğe göz kırpıyor. Bu oyuncuları gelecek sezon daha fazla değerlendirmek isteyen bordomavililerin gelecek sezon için A takımda daha fazla genç oyuncuya yer vermeyi planladığı da öğrenildi.