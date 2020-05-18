18 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Gençler bir başka

Gençler bir başka
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

Trabzonspor’da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor.

Trabzonspor'da teknik heyetin kararı ile A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor. Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Sefa Kınalı ve Atakan Gündüz A takımdaki antrenman performansları ile geleceğe göz kırpıyor. Bu oyuncuları gelecek sezon daha fazla değerlendirmek isteyen bordomavililerin gelecek sezon için A takımda daha fazla genç oyuncuya yer vermeyi planladığı da öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu 19 Mayıs'ı kutladı Ahmet Ağaoğlu 19 Mayıs'ı kutladı
O takımın radarına girdi! Abdülkadir Ömür... O takımın radarına girdi! Abdülkadir Ömür...
Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif... Uğurcan Çakır'ın talipleri giderek artıyor! Dev teklif...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör