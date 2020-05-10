10 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ndiaye güç topluyor

Ndiaye güç topluyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Lige ara verilmeden önce sakatlanan Badou Ndiaye salonda çalıştı. Senegalli oyuncu bisiklet çevirip, ayağını güçlendirme çalışması yaptı. Hızla iyileşen Ndiaye'nin kısa süre içinde takıma katılması hedefleniyor.

Lige ara verilmeden önce sakatlanan Badou Ndiaye salonda çalıştı. Senegalli oyuncu bisiklet çevirip, ayağını güçlendirme çalışması yaptı. Hızla iyileşen Ndiaye'nin kısa süre içinde takıma katılması hedefleniyor.
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