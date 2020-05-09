09 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Cenk Özkacar'a kanca!

Trabzonspor'dan genç stopere kanca!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Trabzonspor bir süredir takımın hem bütçesini hem de yaşını düşürmek için çabalıyor. Bunda büyük oranda başarılı olan Karadeniz temsilcisi bu yönde hamlelerini sürdürüyor.

Fırtına son olarak Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a kanca attı. 19 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Cenk'in de kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer geçen sezon da bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'nun gençleri Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü almıştı.

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