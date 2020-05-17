Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Nice'in radarına girdi!
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dev takımların transfer listesine giren Abdülkadir Ömür'e bir talip daha çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun ardından Nice de, 20 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. İşte detaylar...
Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği isimlerden olan Abdülkadir Ömür, geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalarda dönüş yapmıştı. Genç futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, 20 yaşındaki oyuncunun Nice'in takibinde olduğu yazıldı. Haberin detayında geçtiğimiz yaz Monaco'nun Abdülkadir Ömür için bonuslar hariç 16 milyon Euro teklif sunduğu ancak Fransız ekibinin reddedildiği hatırlatıldı.
Öte yandan bordo-mavili futbolcu, fiziği ve oyun stili açısında Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile Manchester City'li Bernardo Silva'ya benzetildi.
Haberde Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'ya atıfta bulunuldu. Abdülkadir Ömür'ün de Yusuf gibi Türkiye'deki herhangi bir kulübe değil yurt dışına transfer olabileceğine vurgu yapıldı.
Ayrıca, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istediği aktarıldı.
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