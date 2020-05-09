09 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz

Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

'un genç ismi Abdülkadir Ömür, lig tarihinin en iyi ofansif kadrosuna sahip olduklarını söyledi. Yıldız isimleri tek tek sayıp “Rakiplerin işi zor” dedi.

Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Süper Lig tarihinin en güçlü hücum hattına sahip olduklarını ifade etti. 20 yaşındaki futbolcu "Şu ana kadar ligin en skorer takımı olmamız sürpriz değil. Sosa, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth bir de ben varım. Bu hattı durdurmak neredeyse imkansız. Ayrıca yedeklerde de çok değerli futbolcularımız mevcut. Bu nedenle rakiplerin işi kolay değil" ifadelerini kullandı. Trabzonpor 59 golle ligin en skorer ekibi. Onları 9 gol geriden Başakşehir takip ediyor. Fırtına ezeli rakiplerine ise fark attı. Üçüncü Galatasaray'ın 44, beşinci Beşiktaş'ın 40, yedinci Fenerbahçe'nin ise 46 golü bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan genç stopere kanca! Trabzonspor'dan genç stopere kanca!
Trabzonspor'dan Mendy bombası! Trabzonspor'dan Mendy bombası!
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör