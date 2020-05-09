Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz
Trabzonspor'un genç ismi Abdülkadir Ömür, lig tarihinin en iyi ofansif kadrosuna sahip olduklarını söyledi. Yıldız isimleri tek tek sayıp “Rakiplerin işi zor” dedi.
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Süper Lig tarihinin en güçlü hücum hattına sahip olduklarını ifade etti. 20 yaşındaki futbolcu "Şu ana kadar ligin en skorer takımı olmamız sürpriz değil. Sosa, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth bir de ben varım. Bu hattı durdurmak neredeyse imkansız. Ayrıca yedeklerde de çok değerli futbolcularımız mevcut. Bu nedenle rakiplerin işi kolay değil" ifadelerini kullandı. Trabzonpor 59 golle ligin en skorer ekibi. Onları 9 gol geriden Başakşehir takip ediyor. Fırtına ezeli rakiplerine ise fark attı. Üçüncü Galatasaray'ın 44, beşinci Beşiktaş'ın 40, yedinci Fenerbahçe'nin ise 46 golü bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde