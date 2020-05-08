08 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Liverpool'un Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için ısrarı sürüyor!

Uğurcan Çakır için astronomik teklifle geliyorlar!
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

ekiplerinden 'un, 'un başarılı file bekçisi için ısrarı sürüyor. Ada basını, İngiliz temsilcisinin astronomik bir bedelle bordo-mavililere teklif götüreceğini yazdı.

'un milli file bekçisi 'a 'un ilgisi giderek büyüyor.

İngiliz ekibine yakınlığı ile bilinen Anfield Watch isimli haber sitesinde yer alan ve Sabah'ın haberine göre; Kırmızılar'ın astronomik bir teklifle 24 yaşındaki file bekçisini isteyeceği belirtildi.

Haberde, Uğurcan'ın da yakın çevresi ile gelen teklifi paylaştığı hatta eski hocası Sadi Tekelioğlu ile de bu konuyu konuştuğu ifade edildi.

Habere göre Jürgen Klopp da Uğurcan transferinde ısrarlı.

Trabzonspor 20'lik yıldızın peşinde haberin devamı

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