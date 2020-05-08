08 Mayıs 2020, Cuma
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Liverpool'un Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için ısrarı sürüyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için ısrarı sürüyor. Ada basını, İngiliz temsilcisinin astronomik bir bedelle bordo-mavililere teklif götüreceğini yazdı.
Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a Liverpool'un ilgisi giderek büyüyor.
İngiliz ekibine yakınlığı ile bilinen Anfield Watch isimli haber sitesinde yer alan ve Sabah'ın haberine göre; Kırmızılar'ın astronomik bir teklifle 24 yaşındaki file bekçisini isteyeceği belirtildi.
Haberde, Uğurcan'ın da yakın çevresi ile gelen teklifi paylaştığı hatta eski hocası Sadi Tekelioğlu ile de bu konuyu konuştuğu ifade edildi.
Habere göre teknik direktör Jürgen Klopp da Uğurcan transferinde ısrarlı.
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