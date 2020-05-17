17 Mayıs 2020, Pazar
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Rakip U-19
Karadeniz temsilcisi, corona virüsün sürdüğü dönemde hazırlık maçı yapmayı planlıyordu.
Karadeniz temsilcisi, corona virüsün sürdüğü dönemde hazırlık maçı yapmayı planlıyordu. Resmi siteden yapılan açıklamada rakip bulunamazsa U-19 takımıyla oynanacağı belirtilmişti. Bordo-mavililerin rakip bulma arayışları olumsuz sonuçlandı. Trabzonspor, kendi U-19 takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularının son durumunu bu mücadelede test edecek.
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