17 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Corona çıkarsa odaları hazır

Corona çıkarsa odaları hazır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Bordo-mavili yönetim, corona virüse karşı tüm önlemlerini almış durumda. Tesislere futbolcular ve teknik heyet dışında sadece kısıtlı sayıda personel alınıyor.

Bordo-mavili yönetim, corona virüse karşı tüm önlemlerini almış durumda. Tesislere futbolcular ve teknik heyet dışında sadece kısıtlı sayıda personel alınıyor. Takım 5'er gün aralıklarla teste tabii tutuluyor. Öyle ki takımda koronavirüs çıkması durumunda bile nasıl bir yol haritası çizileceği belirlenmiş durumda. Yönetim farklı hastanelerde odalar ayırttı. Böylece herhangi bir futbolcunun testi pozitif çıkarsa direkt buraya yönlendirilecek ve tedavisine başlanacak.
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