Fırtına'da Nedelev aşkı
Fırtına, Botev Plovdiv’in hücum oyuncusu için bir harekat daha başlattı. 27 yaşındaki futbolcu kontratında son yıla girdi. Uygun bedelle alınacak.
Trabzonspor bir yandan sezonun başlama ihtimaline karşılık hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in çok istediği Todor Nedelev listenin üst sıralarında yer alıyor. Botev Plovdiv ile olan kontratında son yılına giren Bulgar hücum oyuncusu için düşük bir bonservis bedeli önerilecek. 27 yaşındaki futbolcu daha önceki açıklamalarında kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söylemişti. Sol ayağını raket gibi kullanan hücum oyuncusu hem en uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Nedelev bu sezon ligde 7 karşılaşmada forma giydi. 7 gol attı, 3 asist yaptı.
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