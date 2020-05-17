17 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İyi durumdayız

İyi durumdayız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Bordo-mavililerin  oyuncularının büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Ligin başlama tarihine kadar çalışmalarımız bu şekilde sürdüreceğiz. İyi durumdayız. Daha da iyi olacağız" diye konuştu.

Bordo-mavililerin Hüseyin Çimşir oyuncularının büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Ligin başlama tarihine kadar çalışmalarımız bu şekilde sürdüreceğiz. İyi durumdayız. Daha da iyi olacağız" diye konuştu.
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