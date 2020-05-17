Fırtına hazır
Süper Lig’de lider durumdaki bordomavililer, antrenmanlarını ilk başlatan ekip olmuştu. Rakipleri sosyal mesafeli düz koşarken çift idman yapan Karadeniz devi çok avantajlı
Trabzonspor, ligde lider durumdayken koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. Karadeniz temsilcisi bu dönemde başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, kaptan Jose Sosa önderliğinde tüm kadroyu başarılı bir şekilde kontrol altında tutmayı başardı. Yerli futbolcuları uyaran bordo-mavili idareciler, yabancı oyuncularla da yakından ilgilenerek tehlikeli koronavirüs günlerinde onları rahatlattılar. Türkiye'nin şu aşamada en güvenli ülke olduğunu söyleyerek oyuncuları rahatlatan yönetim böylece takıma düzgün bir çalışma fırsatı hazırladı.
TEMPO YÜKSEK
Karadeniz temsilcisi önce gruplar halinde oyuncularını ayırarak sosyal mesafeye uygun şekilde çalışmalarını sağladı. Ardından tüm takım birlikte antrenman yapmaya başladı. Trabzonspor çift idmana geçtiğinde birçok ekip hala sosyal mesafeli şekilde düz koşu yapıyordu. Bu da bordo-mavili ekibi rakiplerinin önüne geçirdi. Öyle ki teknik heyet "Yarın maç oynansa hazır durumdayız" ifadelerini kullanıyor. Karadeniz ekibinin erken yol alarak maç temposuna bir hayli yaklaştığı kaydedildi.
TAKDİR TOPLUYOR
Trabzonspor ilk günden beri koronavirüs konusunda çok titiz davranıyor. Böylece şu ana kadar kulüpte pozitif bir vakaya rastlanmadı. Kulübün hassas tavrı Süper Lig'in geleceğiyle ilgili de sürüyor. Fırtına ligde lider olmasına rağmen "Biz sahada kazanmak istiyoruz. Oynayarak şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyoruz" diyerek takdir topluyor.
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