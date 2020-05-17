17 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Obi Mikel Meksika'ya

Obi Mikel Meksika'ya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Sezon devam ederken Trabzonspor'dan ayrılan 'in ABD rüyası şimdilik sona erdi. Nijeryalı futbolcunun, ABD kulüpleriyle yaptığı görüşmeler tıkandı.

Sezon devam ederken Trabzonspor'dan ayrılan 'in ABD rüyası şimdilik sona erdi. Nijeryalı futbolcunun, ABD kulüpleriyle yaptığı görüşmeler tıkandı. 32 yaşındaki yıldız ismin yeni rotasının Meksika olacağı konuşuluyor. Meksika'nın finansal yönden iki güçlü ekibi Monterrey ve Tigres, Obi Mikel ile yakından ilgileniyor.
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