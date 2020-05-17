Ahmet Ağaoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Ağaoğlu, bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 Mayıs 1919 tarihinin, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumuna ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden uzun ve zorlu sürecin başlangıcı, milli mücadelenin nirengi noktası olduğunu belirtti.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel günün, belleklerde zafer, gurur ve mücadelenin simgesi olarak yerini aldığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük teminatıdır. Bizlerin görevi, bu milli bayramımızı yaşamak ve yaşatmak, böylelikle nesilden nesle aktarılacak ulusal bilincin köklenmesini sağlamaktır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözünde hiçbir zaman sıradan bir gün olmamalıdır. İçinden geçtiğimiz bu türbülanslı zamanlar dahil hiçbir 19 Mayıs, bugünün taşıdığı manevi hüviyete layık bir kutlamadan mahrum kalmamalıdır. Bizler bugün, fiziksel olarak gösterişli kutlamalar yapma imkanı bulamasak dahi kalbimizin en derinlerinde bugünü yaşıyor, çocuklarımız ve gençlerimiz ile bugünün anlam ve ehemmiyetini bir defa daha keşfediyoruz."
Ağaoğlu, daha büyük kutlamaların coşkusunun, yarınların 19 Mayısları'na ertelendiğini ifade ederek, "Ancak biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürdüğü müddetçe 19 Mayıslar, geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüsü olarak milli şuurumuzun temel taşı vazifesini üstlenmeye devam edecek. Ben bu duygular içinde tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu coşkunun sonsuza kadar yaşamasını yürekten temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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