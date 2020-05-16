Türkiye’de mutluyum

Novak, Türkiye'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.

Filip Novak ülkesinde yayım yapan sport.cz sitesine açıklama yaptı. Novak, "Lig kalan 8 hafta oynanmadan sona erdirilirse bizim için iyi olur. Bizi şampiyon ilan etmek zorunda kalırlar. Doğrudan tüm takım için hayal gibi olur. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oluruz" dedi. Filip, sezon öncesinde kendilerine Avrupa kupalarına katılmayı hedef koyduklarını da belirterek, "Ancak İstanbul takımları iyi durumda değiller. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun ligi bitirmek isteyecekler. Biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonunun kararını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MUTLUYUM

Novak, Türkiye'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.

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