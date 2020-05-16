16 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yine çift mesai

Yine çift mesai
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordomavililer dün de çift idman yaptı. Oyuncular sabah tesislerde sahaya getirilen halter ve çeşitli aletlerle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordomavililer dün de çift idman yaptı. Oyuncular sabah tesislerde sahaya getirilen halter ve çeşitli aletlerle kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda moraller yine yüksekti. Akşam yapılan ikinci antrenmanla mesai tamamlandı.
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