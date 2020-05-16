16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Rekortmen Kamil Ahmet!
Trabzonspor'un ligdeki bazı 'en'leri... Süper Lig'de en uzun süre yer alan oyuncu: Kamil Ahmet (9 sezon). En fazla bordomavili takımda yer alan oyuncu: Uğurcan (6 sezon). Süper Lig'de en çok gol atan: Sosa (23 gol). En fazla milli olan: Da Costa (31).
Trabzonspor'un ligdeki bazı 'en'leri... Süper Lig'de en uzun süre yer alan oyuncu: Kamil Ahmet (9 sezon). En fazla bordomavili takımda yer alan oyuncu: Uğurcan (6 sezon). Süper Lig'de en çok gol atan: Sosa (23 gol). En fazla milli olan: Da Costa (31).
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