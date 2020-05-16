Sosa açıkladı! Trabzonspor'a corona virüsü engeli
Arjantinli yıldız, “Temsilcim müzakerelerde bulundu. Ancak Kovid-19 nedeniyle kesildi” dedi. Görüşmeleri tekrar başlatan yönetim, bu kez imzaları atmayı hedefliyor
Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa, Arjantin'in TyC Sports kanalında canlı yayına bağlandı. Sosa, hem takımdaki geleceği hem de Süper Lig'le ilgili açıklamalarda bulundu. "Ligde çok iyi gidiyorduk. 8 hafta kala virüs ortaya çıktı ve ligler ertelendi" diyen bordo-mavili yıldız, "Çok heyecanlıydık gerçekten yarışta. Federasyon 12 Haziran tarihini verdi ve ligi bitirmek istiyor. Şimdi antrenmanlara devam ediyoruz iki haftadır. Umarım aynı şekilde devam ederiz. Gereken tedbirleri kulübümüz aldı" şeklinde konuştu.
TRABZONSPOR İLE ÖZDEŞLEŞTİM
Sosa yeni kontrat konusunda ise, "Bu sezon sözleşmem bityor. Temsilcim müzakerelerde bulundu. Ancak virüs nedeniyle kesildi ve anlaşmaya varamadık. Takımımla çok özdeşleştim. Bu yüzden cümlelerimi seçip kullanıyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yönetim, Sosa'nın menajerini yeniden masaya davet etmişti. Bu kez imzaların atılması bekleniyor. Sosa, Arjantin'i özlediğini de belirtip, "Ülkeme dönmek istiyorum tabii ki. Döndüğümde oynayacağım tek takım Estudiantes" dedi.
SON ANA KADAR OYNADIK
Sosa son ana kadar devam eden liglerden birisi olduklarını ifade ederek, "Oyuncular ve federasyon arasında farklı düşünce vardı. Bu durum zor çünkü farklı ülkelerden birçok insan var, aileler endişeleniyor ve artık devam etmek mümkün değildi" diye konuştu.
TEMAS ETMİYORUM
İki haftadır tüm ekiple antrenman yaptıklarını vurgulayan Sosa, "Zor ve garip. Her şeyin normal olduğunu düşünmek zorundayız. Antrenmandan 20 dakika önce gidiyorum. İlk günlerde temas etmemeye çalıştım ve konsantre oldum. Kimseyle temas etmiyorum" dedi.
GRUPTA TARTIŞIYORUZ
Sosa, "Futbola geri dönmek için bir korku var mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Yabancılar, Türklerden farklı düşünüyor. Kaptanlardan bazıları bilgileri paylaşmak için grup kurdu. Ve bu grupta ligin devam etmesi konusunda ne düşündüğümüzü aramızda tartışıyoruz."
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