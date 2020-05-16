16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor devre arasında gündemine aldığı Todor Nedelev'i istiyor!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, liglere verilen arada gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Bordo-mavililerin, devre arasında istediği Todor Nedelev'i istediği belirtildi.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor.
Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Todor Nedelev için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.
Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Takvim)
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