16 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor devre arasında gündemine aldığı Todor Nedelev'i istiyor!

Devre arası istendi! Sezon sonunda geliyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, liglere verilen arada gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Bordo-mavililerin, devre arasında istediği 'i istediği belirtildi.

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde de kulübün gündemine gelen Tudor Nedelev'den vazgeçmiyor.

Bulgar medyası, Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen için bordo-mavililerin ısrarını sürdürdüğünü yazdı.

Botev Plovdiv'de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Bulgar temsilcisinde 22 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. Nedelev'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. (Takvim)

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