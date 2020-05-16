16 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Olympiakos devrede

Olympiakos devrede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

'un transfer listesinde yer alan Lisandro Semedo için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi.

'un transfer listesinde yer alan Lisandro Semedo için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Hollanda Ligi takımlarından Fortuna'dan gelen açıklamada, " ile temaslarımız oldu. Ancak transfer tahtası henüz açılmadığı için ortada bir belirsizlik var" denildi. OFI Girit'te kiralık oynayan 24 yaşındaki Semedo, sol kanatta görev yapıyor. Yunan basını, Trabzon'un da Semedo'yla ilgilendiğini duyurmuştu.

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