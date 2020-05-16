Olympiakos devrede

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Lisandro Semedo için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Lisandro Semedo için Olimpiakos'un da devrede olduğu belirtildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Hollanda Ligi takımlarından Fortuna'dan gelen açıklamada, "Olympiakos ile temaslarımız oldu. Ancak transfer tahtası henüz açılmadığı için ortada bir belirsizlik var" denildi. OFI Girit'te kiralık oynayan 24 yaşındaki Semedo, sol kanatta görev yapıyor. Yunan basını, Trabzon'un da Semedo'yla ilgilendiğini duyurmuştu.

DİĞER