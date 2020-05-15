15 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı. Hafta sonu 2 günü izinli geçirecek bordo-mavililer, 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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