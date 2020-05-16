Mali tabloda gevşemek yok

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı.

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Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı. Dört büyük kulüp arasında mali durumu en iyi olan takım olan Fırtına, geçen sezon başlattığı tedbirleri aynen sürdürecek. Transferde yine maliyeti uygun+geleceği olan tecrübeli ve genç isimler üzerinde durulacak. Takım bütçesi yine 20 milyon euro civarında olacak.