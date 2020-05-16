16 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Mali tabloda gevşemek yok

Mali tabloda gevşemek yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı. Dört büyük kulüp arasında mali durumu en iyi olan takım olan Fırtına, geçen sezon başlattığı tedbirleri aynen sürdürecek. Transferde yine maliyeti uygun+geleceği olan tecrübeli ve genç isimler üzerinde durulacak. Takım bütçesi yine 20 milyon euro civarında olacak.
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