16 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor değer katıyor

Trabzonspor değer katıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. Trabzonspor sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu Uğurcan Çakır oldu.

Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. Trabzonspor sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Genç file bekçisi 2015'te Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şu anda 9.5 milyon euro'luk değere sahip. Sörloth da 8 Ağustos 2019'da Trabzonspor'da ilk maçına çıktığında değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ise 13 milyon euro'ya ulaştı. Tam 7 milyon euro değer kazandı.
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