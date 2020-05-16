16 Mayıs 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor değer katıyor
Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. Trabzonspor sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu Uğurcan Çakır oldu.
Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. Trabzonspor sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Genç file bekçisi 2015'te Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şu anda 9.5 milyon euro'luk değere sahip. Sörloth da 8 Ağustos 2019'da Trabzonspor'da ilk maçına çıktığında değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ise 13 milyon euro'ya ulaştı. Tam 7 milyon euro değer kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...