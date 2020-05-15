15 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Fırtına'da hazırlıklar sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

'nun () liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından çalışmalarına başlayan 'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un transfer stratejisi hazır


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