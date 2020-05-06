Trabzonspor çağı geliyor
Son 3 sezondur yaptığı gençlik hamlesi Fırtına'yı bir adım öne geçirdi. Ağaoğlu "Herkes bizi örnek alacak" dedi. Ligin devamıyla ilgili "Oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Karadeniz devinde başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmak için art arda yaptığı hamleler corona virüsü sonrası büyük avantaj olacak. Bordomavili yönetim geldikleri günden bu yana hem takım bütçesini aşağılara indirdiler hem de gençlik atağıyla ön plana çıktılar. Trabzonspor takıma katkı sağlamayan isimlerle yollarını ayırdıktan sonra parayı direkt 11'de kullanacağı isimlere harcamıştı. Futbolcu fabrikası gibi çalışan alt yapısını da devreyen sokan Fırtına böylece önemli bir atılım yaptı. Takım bütçesi 16 milyon euro'ya kadar geriledi. Yaş ortalaması da iyice düştü.
SAHADA KAZANIRIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kendilerinin bu zorlu günlerden en az zararla çıkacaklarını kaydetti. Ağaoğlu "Salgın sonrası süreç normale döndüğünde biz ve bizim gibi kulüpler diğerlerine örnek olacak. Bizim dönemimiz başlayacak. Çünkü biz bu adımları herkesten önce attık" dedi. Trabzonspor çağının başlayacağını söyledi. Liglerin geleceğiyle ilgili "Trabzonspor olarak alınacak her karara saygılıyız. Bizim ana fikrimiz oynayıp şampiyon olmak. Zaten bu haftaya kadar oynanmış ligin lideri biziz" ifadelerini kullandı.
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