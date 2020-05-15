15 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Cenk başladı! Trabzonspor'dan ezeli rakiplere çalım...

Cenk başladı! Trabzonspor'dan ezeli rakiplere çalım...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

İstanbul takımlarının da ilgilendiği 19 yaşındaki Cenk Özkaçar’ı kaptırmak istemeyen Altay'la masaya oturma kararı aldı. Bordo-mavililer, İzmir ekibine cazip bir teklif sunacak.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren her zamanki gibi genç ve yetenekli oyunculara öncelik veriyor. Bu kapsamda gündeme alınan isimlerden birisi de Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar. Bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Özkaçar, İstanbul ekiplerinin de radarında. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, Altay'la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı.

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SOL BEKTE DE OYNUYOR
Yönetimin, Altay'a cazip bir teklif yaparak bu transferi fazla dallanıp budaklanmadan bitirmek istediği öğrenildi. Altay ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Özkaçar, U21 'nda da forma giyiyor. Scout ekibinin, sol bekte de görev yapabilen 19 yaşındaki yetenekli stoper için "Gelişime açık ve çok büyük bir potansiyel barındırıyor' raporu verdiği belirlendi. Altay forması ile bu sezon 13 maça çıkan Özkaçar, 2 kez ayyıldızlı formayı terletti.

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