15 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ağaoğlu’ndan Çebi’ye mesaj

Ağaoğlu’ndan Çebi’ye mesaj
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Başkan Ahmet Ağaoğlu, testi pozitif çıkan Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için açıklama yaptı.

Ağaoğlu, "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

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