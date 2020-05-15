Şota: Şampiyonluğu tercih ederim

Şota, 7 gol daha atması halinde 25 yıllık rekorunu kıracak olan Sörloth için, “Biri artık kırsın ama benim gibi gol kralı olmasın sadece şampiyon da olsun. Ben seçecek olsam şampiyon olmasını isterim” dedi.

Trabzonspor'un efsane oyuncusu ve gol kralı Şota Arveladze, Asist Analiz'in sorularını yanıtladı. Gürcü yıldız pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı. İşte Şota'dan inciler: (Kırılmayan rekoru) Birisi bir gün kıracak, kırması da gerekiyor. Kaç sene geçti... (Sörloth kırar mı?) Takım iyi oynuyor, pozisyona kolay giriyor Sörloth. Kalan maçlarda gerekli gol sayısını atabilir. Tabi önemli olan benim gibi gol kralı olmasın sadece aynı zamanda şampiyon da olsun. (Sence hangisi?) Ben birini seçecek olursam onun için şampiyon olmasını isterim. Ben şampiyon olamadım, keşke şampiyon olsaydım da kral olmasaydım. (Hüseyin Çimşir 5-6 yıl Trabzonspor'da kalır mı?) Türkiye'de 5-6 sene çalışan hoca yok ki! Bir yenilgide işler değişiyor. Havaalanına iki insan geliyor sonra da gönderiliyorsun. İşler kötü gidince önce sportif direktör gidiyor, sonra hoca. Biz neyi konuşuyoruz ki! (F.Bahçe'den teklif gelse çalışır mısın?) Niye çalışmayayım. Düşman takım mı yani? Başka bir ülke takımı mı? (Arçil ile karıştıranlar oluyor mu?) Eskiden çok benziyorduk ama şimdi değil. Arçil çok kilo aldı.

NWAKAEME'YI 'ALIN' DEDIM

"Anthony Nwakaeme için başkan (Ahmet Ağaoğlu) aradı. Hal hatırdan sonra oyuncuyla ilgili fikirlerimi sordu. İyi bir oyuncu, dedim. 'Alalım mı' diye sorunca da iyi bir karar olacağını ifade ettim."



ERMAN HOCA BENİ ÖNERMİŞ

"Erman Toroğlu'nun beni bir Dinamo Tiflis-Linfield maçında görüp beğendiği ve Trabzonsporlu yöneticilere önerdiği doğru. O maçtan sonra Sadri Bey'e (Şener) beni önermiş. Hakkımızda iyi konuşmuş. İyi bir scout olur aslında Erman Hoca'dan, gözü iyiymiş. (Gülümseyerek)"

KESİNLİKLE MESSI&HAGI

"Ronaldo mu, Messi mi? Cevap vermeye gerek var mı? Birisi sporcu birisi deha. Kesinlikle Messi... Hagi mi, Alex mi? Bence Hagi. Dünyada kazanan bir isim o. Sadece Türkiye'de başarılı olmuş bir oyuncu değil. Alex de büyük oyuncuydu ama dünyada çok başarılı değil."

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