14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Soma faciasını unutmadı

Soma faciasını unutmadı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi unutmadı.

, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi unutmadı. Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
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