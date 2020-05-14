14 Mayıs 2020, Perşembe
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Serdar Bali'den Abdülkadir Ömür'e tavsiye
Trabzonspor'un 'Messi' lakaplı genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e bordo-mavili takımın bir başka efsanesi Serdar Bali'den tavsiye geldi.
Trabzonspor'un 'Messi' lakaplı genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e bordo-mavili takımın bir başka efsanesi Serdar Bali'den tavsiye geldi. Ömür'ü çok beğendiğini belirten Bali, "Ancak bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Çok iyi futbolcu ancak yanlış oynuyor. Orta sahadan geriye gelmeyip, ileride dinlenmiş olarak kalması halinde 18'in içinde çok daha etkin hale gelecektir" dedi. Ömür'den Messi'yi iyi takip etmesini de isteyen Bali, "Çünkü kısa mesafede patlamasına kimse yetişemiyor. Ani dönüşleri çok iyi. Çok gol atar. Gol attıranı saymıyorlar. Gol atana bakıyorlar" önerilerinde bulundu.
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