14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Serdar Bali'den Abdülkadir Ömür'e tavsiye

Serdar Bali'den Abdülkadir Ömür'e tavsiye
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.05.2020

'un 'Messi' lakaplı genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e bordo-mavili takımın bir başka efsanesi Serdar Bali'den tavsiye geldi.

'un 'Messi' lakaplı genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e bordo-mavili takımın bir başka efsanesi Serdar Bali'den tavsiye geldi. Ömür'ü çok beğendiğini belirten Bali, "Ancak bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Çok iyi futbolcu ancak yanlış oynuyor. Orta sahadan geriye gelmeyip, ileride dinlenmiş olarak kalması halinde 18'in içinde çok daha etkin hale gelecektir" dedi. Ömür'den Messi'yi iyi takip etmesini de isteyen Bali, "Çünkü kısa mesafede patlamasına kimse yetişemiyor. Ani dönüşleri çok iyi. Çok gol atar. Gol attıranı saymıyorlar. Gol atana bakıyorlar" önerilerinde bulundu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzon’a Paraguaylı sol kanat Trabzon’a Paraguaylı sol kanat
Piazon atağı Piazon atağı
Soma faciasını unutmadı Soma faciasını unutmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör