14 Mayıs 2020, Perşembe
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Piazon atağı
Portekiz basınından Record ise Trabzonspor'un Portekiz'de Rio Ave forması giyen Lucas Piazon'u kadrosuna katmak için çaba harcadığını yazdı.
Portekiz basınından Record ise Trabzonspor'un Portekiz'de Rio Ave forması giyen Lucas Piazon'u kadrosuna katmak için çaba harcadığını yazdı. 26 yaşındaki sol kanadın bonservisi Chelsea'de... Record, oyuncunun 2021 yazına kadar kiralık anlaşması olsa da teknik direktör Carvalhal'in ayrılığı sonrası takımdan gidebileceğini belirtti. Trabzonspor'un ilgisinin oyuncunun kararında belirleyici olabileceği belirtiliyor.
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