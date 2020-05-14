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TRABZONSPOR

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Piazon atağı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Portekiz basınından ise 'un Portekiz'de forması giyen 'u kadrosuna katmak için çaba harcadığını yazdı.

Portekiz basınından ise 'un Portekiz'de forması giyen 'u kadrosuna katmak için çaba harcadığını yazdı. 26 yaşındaki sol kanadın bonservisi 'de... Record, oyuncunun 2021 yazına kadar kiralık anlaşması olsa da teknik direktör Carvalhal'in ayrılığı sonrası takımdan gidebileceğini belirtti. Trabzonspor'un ilgisinin oyuncunun kararında belirleyici olabileceği belirtiliyor.
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