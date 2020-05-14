14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Son aday Melgarejo

Trabzon’a Paraguaylı sol kanat
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.05.2020

Bordo-mavili takım için yazılan son isim Paraguaylı Lorenzo Melgarejo oldu. 29 yaşındaki oyuncunun ile sözleşmesi bitiyor.

Kanatlara takviye arayışında olan için gündeme gelen son isim 'da forma giyen Lorenzo Melgarejo oldu. Bordo-mavili ekibin, Rus kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız için temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Bu sezon Premier Liga'da 12 maçta şans bulan Melgarejo 1 gol kaydetti. Lorenzo, Paraguay 'nda da bugüne kadar 3 kez görev yaptı.

SEMEDO'NUN AKLI FIRTINA'DA

Öte yandan adaylardan OFI Girit'li Lisandro Semedo içinse Yunanistan'dan yeni haber geldi. T10 sitesi, OFI Girit'in Semedo'nun haklarını 1.5 milyon euro ödeyerek Fortuna Sittard'dan alma hakkına sahip olduğunu ancak Trabzonspor araya girdiği için Yeşil Burun Adalı oyuncunun buna 'onay' vermediğini yazdı. Bordo-mavililerin ayrıca ile sözleşmesi bitecek olan Borja Valle ve Zamalek'li- Achraf Bencharki ile de ilgilendiği sürekli yazılıyor.

BENFİCA'DA OYNADI

Spartak Moskova dışında Krasnodar (56 maç/20 gol+4 asist), (40 maç/2 gol+5 asist) ve FC Paços de Ferreira (30 maç/11 gol+3 asist) takımlarında forma giyen 1.77 boyundaki Melgarejo, iki kanadın yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

BAŞKA BİR LİGE GİTMEK İSTİYOR

29 yaşındaki Melgarejo artık başka bir ligde oynamak istediğini belirterek, "7 yıldır Rusya'dayım ve şimdi başka bir lige gitmek istiyorum. 30 Haziran'a kadar sözleşmem devam ediyor. O tarihe kadar buradayım. Avrupa'da bir ya da iki yıl daha kalmak istiyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Piazon atağı Piazon atağı
Serdar Bali'den Abdülkadir Ömür'e tavsiye Serdar Bali'den Abdülkadir Ömür'e tavsiye
Soma faciasını unutmadı Soma faciasını unutmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör