13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fas’lı Bencharki’de rakip Liege

Fas’lı Bencharki’de rakip Liege
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

'un gündeminde olan Achraf Bencharki için de devreye girdi.

'un gündeminde olan Achraf Bencharki için de devreye girdi. Foot- News'in haberine göre hücum hattında sorun yaşayan Belçika ekibinin teknik direktörü Preud'homme, 25 yaşındaki Faslı oyuncuyu listesinin ilk sırasına koydu. Bencharki'nin her iki kanatta da oynayabildiği ve çok yönlü bir oyuncu olduğu için tercih edildiği belirtildi. Bonservisi Zamalek'te olan Achraf ile Bordeaux, Montpellier, Nice ve Strasbourg'un da ilgilendiği aktarıldı.
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