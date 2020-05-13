13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

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Kolej havasında
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Karantina sonrası antrenmanlara yeniden start veren Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer dün tesislerde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

Karantina sonrası antrenmanlara yeniden start veren Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer dün tesislerde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan idman, taktik çalışma ile sona ererken oyuncuların neşeleri dikkat çekti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan idmana tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı.
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