13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bıyık&sakal trendi

Bıyık&sakal trendi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Fırtına'da oyuncuların yeni saç ve sakal stilleri dikkat çekiyor. Covid-19 sürecinde berber ve kuaförlerin uzun süre kapalı kalmasının da etkisiyle özellikle yerli oyuncular bıyık modası başlattı

Fırtına'da oyuncuların yeni saç ve sakal stilleri dikkat çekiyor. Covid-19 sürecinde berber ve kuaförlerin uzun süre kapalı kalmasının da etkisiyle özellikle yerli oyuncular bıyık modası başlattı. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra bazı genç oyuncular bıyık bıraktı. Yabancı oyuncuların ise saçlarını kısa kestirdikleri görüldü.
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