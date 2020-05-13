Bıyık&sakal trendi

Fırtına'da oyuncuların yeni saç ve sakal stilleri dikkat çekiyor. Covid-19 sürecinde berber ve kuaförlerin uzun süre kapalı kalmasının da etkisiyle özellikle yerli oyuncular bıyık modası başlattı

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Fırtına'da oyuncuların yeni saçve sakal stilleri dikkat çekiyor.ovid-19 sürecindeberber ve kuaförlerinuzun süre kapalı kalmasınında etkisiyle özellikleyerli oyuncular bıyıkmodası başlattı. AbdülkadirÖmür, AbdulkadirParmak ve Hüseyin Türkmen'inyanı sıra bazı gençoyuncular bıyık bıraktı. Yabancıoyuncuların ise saçlarınıkısa kestirdikleri görüldü.