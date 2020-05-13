13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hem hoca hem arkadaş

Hem hoca hem arkadaş
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Teknik direktör futbolda başlayan yeni süreçte oyuncuların en büyük destekçisi.

Teknik direktör futbolda başlayan yeni süreçte oyuncuların en büyük destekçisi. Öğrencileri ile sürekli sohbet eden genç teknik adam, oyuncuları ile hocadan ziyade bir arkadaş gibi yaklaşıyor. Yardımcı antrenör olduğu dönemde futbolcularla sıkı bir ilişki kuran Çimşir, motivasyonu üst seviyede tutmak için bir mimar gibi çalışmalarını sürdürüyor.
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