Trabzonspor'da Bencharki iddiası

Yunanistan'dan Fosonline'a göre Trabzonspor, Olympiakos'un da ilgilendiği Achraf Bencharki'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Mısır ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı belirtildi.

Yunanistan'dan Fosonline'a göre Trabzonspor, Olympiakos'un da ilgilendiği Achraf Bencharki'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Mısır ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı belirtildi. Sol kanatta görev yapan Bencharki bu sezon 21 maçta 9 gol+5 asistlik performans sergiledi. 8 kez giydiği Fas Milli Takımı forması ile de 1 golü bulunuyor. Sol açık Bencharki forvet ve forvet arkasında da oynuyor.

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