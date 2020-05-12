12 Mayıs 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bencharki iddiası

Bencharki iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'dan Fosonline'a göre , 'un da ilgilendiği 'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı belirtildi.

'dan Fosonline'a göre , 'un da ilgilendiği 'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna gelen teklifler arasında Trabzonspor'u öne çıkardığı belirtildi. Sol kanatta görev yapan Bencharki bu sezon 21 maçta 9 gol+5 asistlik performans sergiledi. 8 kez giydiği Fas Milli Takımı forması ile de 1 golü bulunuyor. Sol açık Bencharki forvet ve forvet arkasında da oynuyor.

Sadece ligde değil her alanda lider! haberin devamı

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