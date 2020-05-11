11 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hepsi inanmış

Hepsi inanmış
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2020

Bordo-mavili hoca antrenmanlardaki arzulu tablo için, “Takım bir taraftar kadar heyecanlı. Şampiyonluğa olan istekleri gözlerinden okunuyor” dedi.

Evde izolasyon dönemini tamamlayarak yeniden tesislerde antrenmanlara başlayan Trabzonspor'da oyuncuların hırsı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör uzun bir aranın ardından saha çalışmalarında ortaya konulan performansın sevindirici olduğunu belirterek, "Tüm oyuncularım bir taraftar kadar heyecanlı. Şampiyonluğu ne kadar istedikleri gözlerinden okunuyor. Motivasyonlarından ve gösterdikleri gayretlerinden çok memnunum" dedi.

HAZIRLIK MAÇIYLA TEST
Karantina sürecinde herkesin verilen program dahilinde çalışmaları aksatmadığı da ortaya çıkarken, hedef saha antrenmanlarıyla lig başlayana kadar fizik kondisyon olarak hazır duruma gelmek. Hüseyin Çimşir bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bordo-mavililer bu hafta tesislerde oynayacakları hazırlık maçı ile kendini test edecek. Hüseyin Çimşir'in maç temposuna alışmaları için tüm oyunculara karşılaşmada forma vermesi bekleniyor.

DÜNÜ İZİNLİ GEÇİRDİLER
Fırtına dün izin yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle günü evlerinde dinlenerek geçiren bordo-mavili oyuncular yoğun antrenman programının stresini attı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bugün devam edecek antrenmanlarda tempoyu artırarak, taktik çalışmalara ağırlık vermeye başlayacağı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Menajeri açıkladı! G.Saray ve Trabzonspor ile görüştüm Menajeri açıkladı! "G.Saray ve Trabzonspor ile görüştüm"
Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü
Altın golle yıkıldı Altın golle yıkıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör