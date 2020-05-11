Hepsi inanmış
Bordo-mavili hoca antrenmanlardaki arzulu tablo için, “Takım bir taraftar kadar heyecanlı. Şampiyonluğa olan istekleri gözlerinden okunuyor” dedi.
Evde izolasyon dönemini tamamlayarak yeniden tesislerde antrenmanlara başlayan Trabzonspor'da oyuncuların hırsı teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir uzun bir aranın ardından saha çalışmalarında ortaya konulan performansın sevindirici olduğunu belirterek, "Tüm oyuncularım bir taraftar kadar heyecanlı. Şampiyonluğu ne kadar istedikleri gözlerinden okunuyor. Motivasyonlarından ve gösterdikleri gayretlerinden çok memnunum" dedi.
HAZIRLIK MAÇIYLA TEST
Karantina sürecinde herkesin verilen program dahilinde çalışmaları aksatmadığı da ortaya çıkarken, hedef saha antrenmanlarıyla lig başlayana kadar fizik kondisyon olarak hazır duruma gelmek. Hüseyin Çimşir bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bordo-mavililer bu hafta tesislerde oynayacakları hazırlık maçı ile kendini test edecek. Hüseyin Çimşir'in maç temposuna alışmaları için tüm oyunculara karşılaşmada forma vermesi bekleniyor.
DÜNÜ İZİNLİ GEÇİRDİLER
Fırtına dün izin yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle günü evlerinde dinlenerek geçiren bordo-mavili oyuncular yoğun antrenman programının stresini attı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bugün devam edecek antrenmanlarda tempoyu artırarak, taktik çalışmalara ağırlık vermeye başlayacağı öğrenildi.
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