Abdülkadir iple çekiyor

Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. Genç yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. Genç yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

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