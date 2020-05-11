11 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir iple çekiyor

Abdülkadir iple çekiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra bu kez Covid-19 salgını nedeniyle formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, liglerin yeniden başlamasını iple çekiyor. yıldız, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin hem ligi hem kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

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