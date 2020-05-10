Jose Sosa itiraf etti! "Trabzonspor için 2 teklifi reddettim"
Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve takımın maestrosu konumunda bulunan Josa Sosa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo-mavili kulübün yıldız oyuncusu, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, kontratını yenilemek için 2 teklifi reddettiğini itiraf etti. İşte detaylar...
Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor ile olan sözleşmesini yenileyecek mi? Bordo mavili taraftarların şüphesiz ki en çok merak ettiği sorulardan biri bu.
Sosa'nın, Tycsports'a yaptığı konuşmayı derleyen Fotomaç'ın haberine göre; hem eski kulübü Estudiantes'in kendisine olan ilgisinden bahsetti, hem de Trabzonspor'a olan saygısından ve kontratından...
İşte Sosa'nın o açıklamaları
"Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım. Arjantin'de oynayabileceğim tek kulüp Estudiantes'tir. Hatta onlar için diğer Arjantin takımlarının tekliflerini reddettim.
Şu anda, dikkate aldığım tek şey sözleşmeyi yenilemek. Bunun için 2 önemli durumu reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Corona virüsü (koronavirüsü) sorunu nedeniyle, geleceğe dair çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum."
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