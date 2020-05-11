11 Mayıs 2020, Pazartesi
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''Sörloth başarılı olur''
Şota Arveladze, kendisinden sonra Trabzonspor'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.
Şota Arveladze, kendisinden sonra Trabzonspor'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. Premier Lig'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi. Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.
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