11 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

''Sörloth başarılı olur''

''Sörloth başarılı olur''
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Şota Arveladze, kendisinden sonra 'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. 'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi.

Şota Arveladze, kendisinden sonra 'a gelen en iyi yabancı golcüler arasına şimdiden adını yazdıran Alexander Sörloth için, "Onu defalarca izledim. 'e döner ve doğru takımı seçerse başarılı olabilir" dedi. Süper Lig'de 19 golü bulunan Sörloth, 7 gol daha atarsa Şota'nın 1995-96 sezonundaki 25 gollük rekorunu kıracak.

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